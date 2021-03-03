Ракитич пошутил о трофее, который Месси никогда не получит

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич пошутил по поводу кубка, который никогда не сможет выиграть нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

«Я говорил с Месси и сказал ему: «Ты выиграл все, забил очень много голов, но я выиграл трофей, которого у тебя никогда не будет. Ты никогда не выиграешь Лигу Европы», — приводит слова Ракитича Goal.

Хорватский полузащитник играл с Месси в «Барселоне» на протяжении 6 лет. Вместе они 4 чемпионата Испании, 4 Кубка Испании, 2 Суперкубка Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Барселона» и «Севилья» проведут ответный матч полуфинала Кубка Испании 3 марта. Первая встреча закончилась победой андалусийцев 2:0.