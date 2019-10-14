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Ракитич пошел пешком из аэропорта в связи с протестами в Барселоне

18:56
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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич пошел пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS. Хавбек вернулся в Испанию из расположения сборной Хорватии.

В Барселоне проходят протесты в связи с судебными процессами над инциаторами референдума о независимости в 2017 году. Основные протесты проходят в аэропорту.

Бывший заместетиль главы правительства Каталонии Ориол Жункерас получил 13 лет тюрьмы, остальные — на срок от 9 до 12 лет.

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