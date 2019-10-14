Ракитич пошел пешком из аэропорта в связи с протестами в Барселоне
18:56
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич пошел пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS. Хавбек вернулся в Испанию из расположения сборной Хорватии.
@ivanrakitic afectat pel #Tsunamidemocratic @esport3 @EsportsRAC1 @Fotlipou @jordibaste @RTorquemada pic.twitter.com/Nq0ulHpjH9— Pere Camps (@PREC96) October 14, 2019
В Барселоне проходят протесты в связи с судебными процессами над инциаторами референдума о независимости в 2017 году. Основные протесты проходят в аэропорту.
Бывший заместетиль главы правительства Каталонии Ориол Жункерас получил 13 лет тюрьмы, остальные — на срок от 9 до 12 лет.