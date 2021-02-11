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Ракитич объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Барселоны»

13:15
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о победе в первом матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (2:0). Хорват забил второй гол своего клуба.

«Хороший результат, но мы знаем, что еще ничего не решено. Мы счастливы и бились до конца, но нас ждет еще один матч в Барселоне. Не стал праздновать гол в ворота «Барселоны», так как очень уважаю этот клуб. Провел там шесть невероятных лет. Но рад был забить ради успеха нашей команды. Мы можем радоваться и гордиться добытой победой», — цитирует Ракитича Marca.

32-летний хорват перешел из «Барселоны» в «Севилью» 1 сентября 2020 года, подписав контракт до лета 2024 года. Ответная полуфинальная встреча пройдет в Барселоне 3 марта.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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