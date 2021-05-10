Ракитич – о пенальти в ворота «Реала»: «Если рука меняет траекторию мяча, то сомнений быть не может»
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал пенальти в ворота «Реала» в матче 35-го тура чемпионата Испании (2:2).
«Как мне кажется, там явно была игра рукой, а значит это чистый пенальти. Можно рассуждать о том, как этот эпизод воспринял я, вы или арбитр. Но это была игра рукой. Им не повезло, но судья все сделал правильно.
Сегодня ВАР помог нам. Для меня все ясно: если это рука, то это рука. Если она меняет траекторию мяча, и он после этого летит к воротам, то сомнений быть не может», - приводит слова Ракитича Sport.es.
Арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота «Реала» после игры рукой Эдера Милитао в своей штрафной. 11-метровый реализовал Ракитич.
После этого матча «Реал» с 75 очками занимает второе место в ла лиге и отстает от лидирующего «Атлетико» на два очка. «Севилья» с 71 очком — на четвертой строчке.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/sevilla/rakitic-penalti-claro-mano-mano-11712949
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