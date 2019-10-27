Ракитич намерен зимой покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно. 31-летний хорват уже обратился к руководству каталонского клуба с просьбой отпустить его в другую команду, утверждает Marca.

Ранее появлялась информация, что на Ракитича претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Интер». В текущем сезоне на счету хорвата 6 матчей в ла лиге, в которых игрок не отметился результативными действиями.

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