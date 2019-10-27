Ракитич намерен зимой покинуть «Барселону»
21:03
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно. 31-летний хорват уже обратился к руководству каталонского клуба с просьбой отпустить его в другую команду, утверждает Marca.
Ранее появлялась информация, что на Ракитича претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Интер». В текущем сезоне на счету хорвата 6 матчей в ла лиге, в которых игрок не отметился результативными действиями.
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...