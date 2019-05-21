Ракитич и Юмтити не планируют покидать "Барселону"

Полузащитник Иван Ракитич и защитник Самюэль Юмтити хотят остаться в "Барселоне" до истечения контрактов.

Несмотря на возросшую конкуренцию, оба футболиста не планируют покидать каталонский клуб в летнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.

На место 31-летнего Ракитича был приобретен лучший игрок чемпионата Голландии хавбек "Аякса" Френки де Йонг. 25-летний Юмтити столкнется с конкуренцией со стороны молодого Жан-Клера Тодибо, а также защитника Маттейса де Лигт​а, который близок к переходу в "Барселону".

В сезоне 2018/19 Иван Ракитич провел за "Барселону" 53 матча, забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач. Самюэль Юмтити принял участие в 15 встречах и отдал 1 голевой пас.