На встрече между официальными представителями «Барселоны» и «Интера» стороны обсудили возможные переходы полузащитников Ивана Ракитича и Артуро Видаля в миланский клуб, а нападающего Лаутаро Мартинеса и защитника Милана Шкриньяра в каталонский клуб, сообщил сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Никаких договоренностей заключено не было, однако стороны договорились продолжить переговоры по поводу возможных январских переходов. Инициативой обмен выступает гланый тренер «Интера» Антонио Конте, который хочет укрепить центральную ось.

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