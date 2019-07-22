Ракитич хочет остаться в "Барселоне", но не исключает и других вариантов

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич рассказал о своем будущем. Он отметил, что хочет остаться в каталонском клубе, но не исключает и других вариантов продолжения карьеры.

– Я привык видеть свое имя в СМИ каждый год, с тех пор, как я перешел в "Барселону", это всегда было, – приводит As слова Ракитича. – Я разговаривал с руководством клуба и с Вальверде, и хочу остаться здесь, у клуба такие же планы. Но я открыт для всего, таков футбол. Исходя из этого, я горжусь, когда другие клубы интересуются мной. Это значит, что я хорошо делаю свое дело.

В прошедшем сезоне Ракитич сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.

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