Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Ракитич: «Есть только один номер один — это Месси»

07:17
Лионель Месси (слева) и Иван Ракитич (справа). Фото Goal
Лионель Месси (слева) и Иван Ракитич (справа). Фото Goal
Теги:

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич признался, что считает своего бывшего одноклубника Лионеля Месси лучшим футболистом в истории. Хорват в сентябре покинул «Барселону».

— Месси — это стопроцентный футбол, — цитирует пресс-служба ФИФА Ракитича. — Неважно, кто вы, вам просто нужно смотреть на этого парня и получать от него удовольствие. Он на другом уровне. При всем уважении к другим великим игрокам, есть только один номер один — это Лео. Сыграть рядом с ним 311 матчей было мечтой. Мне это очень понравилось. Просто хочу сказать следующее: «Спасибо тебе за все, Лео, потому что ты никогда не узнаешь, как много для меня значило играть рядом с тобой».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир