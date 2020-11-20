Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич признался, что считает своего бывшего одноклубника Лионеля Месси лучшим футболистом в истории. Хорват в сентябре покинул «Барселону».

— Месси — это стопроцентный футбол, — цитирует пресс-служба ФИФА Ракитича. — Неважно, кто вы, вам просто нужно смотреть на этого парня и получать от него удовольствие. Он на другом уровне. При всем уважении к другим великим игрокам, есть только один номер один — это Лео. Сыграть рядом с ним 311 матчей было мечтой. Мне это очень понравилось. Просто хочу сказать следующее: «Спасибо тебе за все, Лео, потому что ты никогда не узнаешь, как много для меня значило играть рядом с тобой».