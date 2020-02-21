Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает «Реал» фантастическим клубом.

— Прямо сейчас я выступаю за «Манчестер Сити», и я действительно счастлив, — цитирует Стерлинга AS. — Но я скажу, что «Реал» — фантастический клуб. Когда вы видите белую футболку, вы точно знаете, что это за клуб.

Выиграть Лигу чемпионов так много раз, тем более подряд, очень сложно. Я не думаю, что это удача, это определенно формула. У некоторых людей есть этот менталитет победителя.

"Манчестер Сити" встретится с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 26 февраля в Мадриде.