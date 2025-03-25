Рафинья заявил, что не зацикливается на «Золотом мяче»
Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья признался, что не задумывается о своих шансах выиграть «Золотой мяч».
«Я стараюсь не думать об этом, чтобы сосредоточиться на личных целях в карьере. В конце сезона, если я выиграю все титулы, вероятность получить индивидуальную награду будет выше. Но я не зацикливаюсь на «Золотом мяче». Никаких отвлекающих факторов», — приводит слова Рафиньи журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Рафинья является воспитанником клуба «Аваи». Также он выступал за «Виторию», «Спортинг», «Ренн», «Лидс», а к «Барселоне» форвард присоединился в 2022 году.
В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 42 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, забив 27 голов и сделав 20 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|19-9
|21
|
2
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21-5
|19
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14-8
|16
|
4
|Эльче
|7
|3
|4
|0
|10-6
|13
|
5
|Атлетик
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10-9
|12
|
7
|Бетис
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|
8
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
9
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
10
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
11
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
12
|Алавес
|7
|2
|2
|3
|6-7
|8
|
13
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
14
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
15
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
16
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5-17
|6
|
17
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
18
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
19
|Р. Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|2 : 1
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|0 : 2
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|2 : 1
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|3 : 1
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|- : -
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2