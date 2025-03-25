Рафинья заявил, что не зацикливается на «Золотом мяче»

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья признался, что не задумывается о своих шансах выиграть «Золотой мяч».

«Я стараюсь не думать об этом, чтобы сосредоточиться на личных целях в карьере. В конце сезона, если я выиграю все титулы, вероятность получить индивидуальную награду будет выше. Но я не зацикливаюсь на «Золотом мяче». Никаких отвлекающих факторов», — приводит слова Рафиньи журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Рафинья является воспитанником клуба «Аваи». Также он выступал за «Виторию», «Спортинг», «Ренн», «Лидс», а к «Барселоне» форвард присоединился в 2022 году.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 42 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, забив 27 голов и сделав 20 результативных передач.