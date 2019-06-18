Рафинья восстановился после разрыва крестообразной связки

Полузащитник "Барселоны"​ Рафинья полностью оправился от травмы крестообразных связок левого колена.

Бразилец получил повреждение 24 ноября 2018 года в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1).

25-летний футболист получил медицинскую выписку и теперь может вернуться на поле. По данным испанских СМИ, Рафинья покинет каталонский клуб в межсезонье. Им интересуется "Валенсия".

​В сезоне 2018/19 хавбек провел 8 матчей за "Барселону" и забил 1 гол.

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