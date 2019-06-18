Рафинья восстановился после разрыва крестообразной связки

Полузащитник "Барселоны" Рафинья полностью оправился от травмы крестообразных связок левого колена.
Бразилец получил повреждение 24 ноября 2018 года в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1).
25-летний футболист получил медицинскую выписку и теперь может вернуться на поле. По данным испанских СМИ, Рафинья покинет каталонский клуб в межсезонье. Им интересуется "Валенсия".
В сезоне 2018/19 хавбек провел 8 матчей за "Барселону" и забил 1 гол.
❗ ÚLTIMA HORA | @Rafinha recibe el alta médica. Todos los detalles 👉 https://t.co/EP17ohPSxa pic.twitter.com/nt89Xq0lVp— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 18 июня 2019 г.
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