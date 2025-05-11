Футбол
11 мая, 07:14

Рафинья: «Флик изменил мою карьеру. Возможно, без него меня бы сейчас не было в «Барселоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Рафинья восторженно отозвался о работе под руководством главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика.

«Я буду вечно благодарен Ханси Флику. Он изменил мою карьеру. Он хотел увидеть меня на тренировках, прежде чем принимать решение о моем будущем. Он видел меня в своих планах. Возможно, без него я бы сейчас был в другом клубе, а не в «Барселоне», — цитирует Рафинью журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 53 матча во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 25 результативных передач.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
  Berkut-7

    Важно не просто найти "свой клуб" , куда важнее найти своего стренера, Миранчук попал к ГАсперини и просто угробил свою карьеру.

