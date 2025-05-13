Рафинья рассказал о своем отношении к «Золотому мячу»

Нападающий «Барселоны» Рафинья рассказал об отношении к возможной победе в номинации на «Золотой мяч».

«Я не думаю о «Золотом мяче», но если его выиграю, то это будет результатом работы для клуба и страны. Тем не менее моя главная цель — побеждать и завоевывать титулы вместе с командой. Индивидуальные награды для меня вторичны и не являются основной целью.

Многие присылают мне мемы с «Золотым мячом», но это не имеет большого значения. Мой приоритет — отдавать все силы команде и добиваться побед», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

Рафинья перешел в каталонский клуб из «Лидса» в 2022 году. В текущем сезоне он забил 34 гола и отдал 25 голевых передач в 54 матчах. Трансферная стоимость игрока составляет 80 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.