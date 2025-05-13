Рафинья рассказал о своем отношении к «Золотому мячу»
Нападающий «Барселоны» Рафинья рассказал об отношении к возможной победе в номинации на «Золотой мяч».
«Я не думаю о «Золотом мяче», но если его выиграю, то это будет результатом работы для клуба и страны. Тем не менее моя главная цель — побеждать и завоевывать титулы вместе с командой. Индивидуальные награды для меня вторичны и не являются основной целью.
Многие присылают мне мемы с «Золотым мячом», но это не имеет большого значения. Мой приоритет — отдавать все силы команде и добиваться побед», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.
Рафинья перешел в каталонский клуб из «Лидса» в 2022 году. В текущем сезоне он забил 34 гола и отдал 25 голевых передач в 54 матчах. Трансферная стоимость игрока составляет 80 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|13
|10
|1
|2
|36-15
|31
|
3
|Вильярреал
|13
|9
|2
|2
|26-11
|29
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|13
|5
|2
|6
|12-17
|17
|
9
|Р. Сосьедад
|13
|4
|4
|5
|17-18
|16
|
10
|Сельта
|13
|3
|7
|3
|16-18
|16
|
11
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
12
|Алавес
|13
|4
|3
|6
|11-12
|15
|
13
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
14
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
15
|Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|
16
|Мальорка
|13
|3
|3
|7
|13-20
|12
|
17
|Осасуна
|13
|3
|2
|8
|10-16
|11
|
18
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
19
|Леванте
|13
|2
|3
|8
|16-24
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|1 : 0
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|0 : 1
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|4 : 0
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 3
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|2 : 1
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|11
|1
|4
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3