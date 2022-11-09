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Сегодня, 04:53

Рафинья рассказал, как забил победный гол в матче с «Осасуной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал победу над «Осасуной» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании. Бразилец на последних минутах забил победный гол.

«Мой гол? В такие моменты нужно быстро принимать решения. Это именно то, что я пытался сделать. Френки обладает отличными качествами, он идеально отдал мне мяч, я знал, что вратарь был не на своей линии, я убежал и дождался подходящего момента», — цитирует Barca Time Рафинью.

«Барселона» с 37 очками идет на первом месте в ла лиге, «Осасуна с 23 очками занимает 6-ю строчку.

Футбол
ФК Барселона
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Реал 13 10 2 1 31-13 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
5
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
6
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
7
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
8
 Р. Вальекано 13 6 3 4 20-16 21
9
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
10
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
14
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
15
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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38 тур
8.11 21:00
Эльче – Жирона
 1 : 2
8.11 22:00
Атлетик – Вальядолид
 3 : 0
8.11 23:30
Осасуна – Барселона
 1 : 2
9.11 21:00
Альмерия – Хетафе
 - : -
9.11 21:00
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
9.11 22:00
Эспаньол – Вильярреал
 - : -
9.11 23:30
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 21:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
10.11 22:00
Валенсия – Бетис
 - : -
10.11 23:30
Реал – Кадис
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Барселона

 13
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Борха Иглесиас

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Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 7
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Барселона

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Усман Дембеле

Барселона

 5
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Родригу

Реал

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И К Ж
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Бетис

 11 2 2
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Исаак Карселeн

Кадис

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Давид Гарсия

Осасуна

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