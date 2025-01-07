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Рафинья — о ситуации Ольмо: «Задумался бы, стоит ли переходить в «Барселону», если бы был в другом клубе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Рафинья рассказал, как на игроков команды влияет ситуация с регистрацией в лиге Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Эта ситуация... Только те, кто в ней находятся, могут сказать вам, что они чувствуют. Нужно подождать и посмотреть, что случится. Клуб настроен на то, чтобы все разрешилось как можно быстрее, но ситуация сложная.

Влияет ли это на нас? Да, я не могу ответить «нет». Я бы солгал, а я не люблю врать. Если бы я был в другом клубе и видел происходящее с Пау и Дани, возможно, я бы подумал, стоит ли мне переходить в «Барселону». Но я знал о ситуации в клубе, когда переходил сюда», — приводит слова Рафиньи Marca.

4 января стало известно, что ла лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора. В связи с этим они на данный момент не имеют права выходить на поле в матчах второй половины сезона-2024/25.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
ФК Барселона
Дани Ольмо
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
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 - : -
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Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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Рафинья

Рафинья

Барселона

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Килиан Мбаппе

Реал

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Рафинья

Барселона

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Джуд Беллингем

Реал

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