Рафинья назвал Родриго самым недооцененным игроком «Реала»

Нападающий «Барселоны» Рафинья рассказал, кого он считает самым недооцененным игроком в составе «Реала».

«Для меня Родриго — удивительный игрок, феномен, не имеющий аналогов. Один из лучших, кого я видел. Его не ценят так, как следовало бы, и это, на мой взгляд, несправедливо», — цитирует футболиста Madrid Universal.

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В этом сезоне на счету 24-летнего бразильца 50 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами.