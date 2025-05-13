Рафинья назвал имена футболистов, которые его вдохновляли

Нападающий «Барселоны» Рафинья рассказал, какие футболисты его мотивировали.

«В детстве единственным футболистом, с которым я хотел себя ассоциировать, был Роналдиньо. Я старался подражать ему во всем: надевал повязку на голову и его футболку, когда шел в школу. Он был для меня кумиром.

Когда я начал увлекаться футболом, мне нравились Неймар, Роббен, Криштиану Роналду и Месси. Каждый из них чем-то меня вдохновлял. У меня есть футболка Месси из Аргентины, потому что он образец для подражания для меня и для всех, — цитирует Рафинью Barca Universal.

Рафинья выступает за каталонский клуб с 2022 года, после того как перешел из «Лидса». В текущем сезоне он забил 34 гола и отдал 25 голевых передач в 54 матчах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной» действует до 30 июня 2027 года.