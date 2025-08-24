Рафинья: «Ямаль имеет качества, позволяющие менять ход игры»

Нападающий «Барселоны» Рафинья после победы над «Леганесом» (3:2) во 2-м туре чемпионата Испании отметил важность Ламина Ямаля для команды.

«У Ламина есть качества, позволяющие менять ход игры, и в конечном итоге мы доверяем ему и команде — это важно. Знаем, что в любой момент что-то может случиться, и мы верим ему в это, и он делает то, что у него получается лучше всего», — приводит Barca News слова Рафиньи.

«Барселона» набрала 6 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. «Леванте» идет на 18-й строчке — 0 очков.