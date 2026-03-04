Рафинья: «Хотели выйти в финал, и думаю, что «Барселона» заслужила это»

Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Знали, что это будет сложная игра, отыграться со счета 0:4 непросто. Но я горжусь командой, мы отдали все силы. Конечно, разочарованы, потому что хотели выйти в финал, и я думаю, что мы заслужили это, учитывая нашу игру, но мы должны уважать и «Атлетико», это отличная команда, и они хорошо защищали свои ворота», — сказал Рафинья в интервью Movistar.

Мадридская команда выиграла первый матч со счетом 4:0, поэтому по сумме двух встреч вышла в финал, где встретится с победителем пары «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (первый матч — 0:1).

Кубок Испании. 1/2 финала.

03 марта, 23:00. Камп Ноу (Барселона)

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