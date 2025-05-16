Рафинья: «Теперь «Барселоне» предстоит выиграть еврокубки»

Нападающий «Барселоны» Рафинья после победы над «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре ла лиги отметил, что хочет выиграть теперь еврокубковый турнир.

«Это мое второе чемпионство в ла лиге, я счастлив и надеюсь выиграть еще и порадовать болельщиков. Я уже выиграл все национальные титулы в этой футболке. Теперь нам предстоит выиграть европейские титулы. Мы были очень близки к этому в этом сезоне. В следующем сезоне мы сможем это сделать», — сказал Рафинья.

«Барселона» за 2 тура до конца сезона с 85 очками в турнирной таблице гарантировала себе победу в ла лиге. У идущего на второй строчке «Реала» — 78 очков.