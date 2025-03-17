Рафинья — фаворит на получение «Золотого мяча» по версии Goal, Салах не попал в топ-5
Портал Goal.сom опубликовал рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2025 году.
Главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal является вингер «Барселоны» Рафинья. В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 42 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 21 результативную передачу.
Также в топ-5 попали форвард «Реала» Килиан Мбаппе, полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, нападающий «Баварии» Харри Кейн и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.
Фавориты «Золотого мяча» — 2025 по версии Goal:
- Рафинья («Барселона»)
- Килиан Мбаппе («Реал»)
- Ламин Ямаль («Барселона»)
- Харри Кейн («Бавария»)
- Усман Дембеле («ПСЖ»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Педри («Барселона»)
- Роберт Левандовски («Барселона»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Джуд Беллингем («Реал»)
