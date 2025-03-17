Рафинья — фаворит на получение «Золотого мяча» по версии Goal, Салах не попал в топ-5

Портал Goal.сom опубликовал рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2025 году.

Главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal является вингер «Барселоны» Рафинья. В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 42 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 21 результативную передачу.

Также в топ-5 попали форвард «Реала» Килиан Мбаппе, полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, нападающий «Баварии» Харри Кейн и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Фавориты «Золотого мяча» — 2025 по версии Goal: