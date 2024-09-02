Рафинья: «Главная цель, которую вы ставите, играя за «Барселону» — это выиграть все титулы»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас, говоря о своих целях на сезон, отметил, что хочет завоевать с сине-гранатовыми все титулы.

«Задача минимум [на сезон] - побеждать. В том числе и в Лиге чемпионов? Естественно. Главная цель, которую вы ставите, играя за «Барсу» — это выиграть все титулы: ла лигу, Лигу чемпионов, Кубок, Суперкубок... Если вы, находясь в таком клубе, не ставите перед собой такой цели, то вы не на своем месте», — заявил футболист в интервью Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в ла лиге и стала финалистом Суперкубка страны. В нынешем розыгрыше испанского чемпионата каталонский клуб идет на первом месте в турнирной таблице с 12 очками.

27-летний Рафинья в сезоне-2024/25 провел 4 матча в ла лиге, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.