Рафинья близок к продлению контракта с «Барселоной»

Нападающий сборной Бразилии Рафинья в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной», сообщает Mundo Deportivo.

Новый договор будет рассчитан до лета 2029 года. Сейчас стороны обсуждают детали соглашения, в том числе размер отступных. По данным источника, эти вопросы не повлияют на диалог негативно.

Текущий контракт Рафиньи с «Барселоной» действует до 30 июня 2027 года. После продления договора бразилец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков каталонской команды. Ранее футболист заявил о своем желании продолжить выступать за «блауграну». Рафинья защищает цвета сине-гранатовых с 2022 года.