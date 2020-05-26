Рафаэль Варан: «Игроки «Реала» физически становятся лучше с каждым днем»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата Испании.

— Мы действительно хотим играть, — приводит слова Варана Marca. — Эта работа — наш образ жизни, и мы всегда хотим соревноваться. Мы долго не играли, поэтому мы действительно хотим выиграть все матчи как обычно.

Мы физически становимся лучше с каждым днем. Усердно работаем над физическими аспектами, снова появляются хорошие чувства и мы улучшаемся тактически. Прежде всего, команда приходит в чувство.

Мы должны усердно работать, чтобы чувствовать себя лучше с мячом и постепенно восстанавливать чувство мяча и перемещение на поле, чтобы вернуть хорошую форму и соперничать с другими командами, когда сезон вернется.