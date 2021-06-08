Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Рафаэль Варан еще может остаться в «Реале»

16:00
Теги:

Будущее защитника «Реала» Рафаэля Варана остается неопределенным, утверждает AS.

В мадридском клубе уверены, что француз думает об уходе, однако до сих пор ждут от него ответа на предложенный контракт и надеются, что он выступит со встречным предложением.

Решение, которое примет центральный защитник, может оказать серьезное влияние на будущее Серхио Рамоса, переговоры «Реала» с которым по новому контракту зашли в тупик.

В минувшем сезоне Варан провел 31 матч в чемпионате Испании и забил 2 гола.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Депутат Лебедев раскритиковал Ирину Роднину в Госдуме: «Сидит, хлопает глазами и ничего не понимает»
Никакого праздника. Почему многим болельщикам плевать на предстоящий Евро
В Госдуме призвали не реагировать на провокации США в соцсетях по форме сборной Украины
Гол Манджапане в ворота России вошел в топ-10 моментов ЧМ-2021. Видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд