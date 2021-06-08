Рафаэль Варан еще может остаться в «Реале»
16:00
Будущее защитника «Реала» Рафаэля Варана остается неопределенным, утверждает AS.
В мадридском клубе уверены, что француз думает об уходе, однако до сих пор ждут от него ответа на предложенный контракт и надеются, что он выступит со встречным предложением.
Решение, которое примет центральный защитник, может оказать серьезное влияние на будущее Серхио Рамоса, переговоры «Реала» с которым по новому контракту зашли в тупик.
В минувшем сезоне Варан провел 31 матч в чемпионате Испании и забил 2 гола.
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