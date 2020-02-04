Рафаэл ван дер Варт: «Феликс не в том клубе и работает не с тем тренером»

Бывший хавбек «Тоттенхэма» и «Реала» Рафаэл ван дер Варт поделился мнением о нападающем «Атлетико» Жоау Феликсе. Он был приобретен у «Бенфики» за 126 миллионов евро.

— Жоау Феликс — прекрасный игрок, но он в неподходящем клубе, — цитирует голландца Ziggo Sport. — Когда они подписали португальского нападающего, я предполагал, что Симеоне попытается играть по-другому, но это далеко не так. Понимаю, что победа важна, но когда у вас есть такой талантливый форвард, вам нужно немного приспособиться к его стилю игры. Чувствую, что Феликс, находится не в том клубе и работает не с тем тренером.