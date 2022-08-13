Рафа Мир — о поражении от «Осасуны»: «Пенальти стал слишком большим подарком для местной команды»

Форвард «Севильи» Рафа Мир подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:2).

«Пенальти решил итог спорного матча. Нам говорят, что не собираются свистеть такие моменты, и в первом же матче они свистят. Подобные вещи решают исход матчей. Это стало слишком большим подарком для местной команды. Мы должны продолжать работать, верить в свою игру. Все оказалось не так, как мы ожидали. В прошлом году нам удалось выйти в Лигу чемпионов, в этом году мы снова хотим этого», — приводит слова Мира Movistar.

Во втором туре ла лиги «Севилья» 19 августа дома сыграет против «Вальядолида». «Осасуна» на следующий день примет «Кадис».