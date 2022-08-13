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Сегодня, 01:15

Рафа Мир — о поражении от «Осасуны»: «Пенальти стал слишком большим подарком для местной команды»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Севильи» Рафа Мир подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:2).

«Пенальти решил итог спорного матча. Нам говорят, что не собираются свистеть такие моменты, и в первом же матче они свистят. Подобные вещи решают исход матчей. Это стало слишком большим подарком для местной команды. Мы должны продолжать работать, верить в свою игру. Все оказалось не так, как мы ожидали. В прошлом году нам удалось выйти в Лигу чемпионов, в этом году мы снова хотим этого», — приводит слова Мира Movistar.

Во втором туре ла лиги «Севилья» 19 августа дома сыграет против «Вальядолида». «Осасуна» на следующий день примет «Кадис».

ФК Осасуна
ФК Севилья
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Лопетеги — о поражении от «Осасуны»: «Пенальти стал решающим фактором»
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И В Н П +/- О
1
 Осасуна 1 1 0 0 2-1 3
2
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
3
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
4
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
5
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
9
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
15
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
16
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
17
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
20
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
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37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 2 : 1
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
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Г
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 1
Рафа Мир

Рафа Мир

Севилья

 1
Аймар Орос

Аймар Орос

Осасуна

 1
П
Алехандро Дарио Гомес

Алехандро Дарио Гомес

Севилья

 1
Рубен Пенья

Рубен Пенья

Осасуна

 1
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 1 0 1
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 1 0 1
Унаи Гарсия

Унаи Гарсия

Осасуна

 1 0 1
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