Radio Marca: Мбаппе пропустит финал Кубка Испании против «Барселоны»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не сможет сыграть в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны», который пройдет 26 апреля, сообщает Radio Marca.

Источник сообщает, что футболист все еще ощущает физический дискомфорт, что подтвердили проведенные тесты.

Мбаппе получил повреждение лодыжки в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2). Он пропустил тренировку команды перед матчем 32-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (1:0).

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.