Радимов прошел стажировку в «Мальорке»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Instagram рассказал о стажировке в «Мальорке».
— Стажировка в футбольном клубе «Мальорка» — это что-то нереальное! — написал Радимов в Instagram. — Приняли, показали и рассказали все, что можно (хорошо знать испанский). Тренировки от самых маленьких до основной команды. На завтра просмотр матча «Мальорка» — «Севилья»!
Стажировка в Футбольном клубе Майорка это что-то нереальное ! Приняли и показали и рассказали все, что можно ( хорошо знать испанский)! Тренировки от самых маленьких до основной Команды !на завтра просмотр матча Майорка-Севилья! Gracias @rcdmallorcaoficial ???Ну все это совпало с 45-летием моего близкого друга @pastor091 ??! Будь счастлив и оставайся всегда самим собой !#лалига#майорка#деньрождения#друзья#