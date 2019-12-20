Радимов прошел стажировку в «Мальорке»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Instagram рассказал о стажировке в «Мальорке».

— Стажировка в футбольном клубе «Мальорка» — это что-то нереальное! — написал Радимов в Instagram. — Приняли, показали и рассказали все, что можно (хорошо знать испанский). Тренировки от самых маленьких до основной команды. На завтра просмотр матча «Мальорка» — «Севилья»!