Радамель Фалькао стал футболистом «Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» объявил о подписании контракта с нападающим Радамелем Фалькао.
Срок контракта с 35-летним колумбийцем не уточняется. 1 сентября сообщалось, что игрок близок к заключению соглашения с испанским клубом на один год.
OFICIAL | @FALCAO nuevo jugador del Rayo Vallecano.— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 4, 2021
?Bienvenido a Vallecas! ?? ? pic.twitter.com/rWYNto5JsF
Фалькао перешел в «Райо Вальекано» на правах свободного агента. Предыдущим клубом форварда был «Галатасарай». В нынешнем сезоне футболист принял участие в трех матчах турецкой команды, после чего расторг контракт.
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