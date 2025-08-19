RAC1: на стадионе «Камп Ноу» выявили проблемы с безопасностью

«Барселона» не может получить от городских властей документы для возобновления использования стадиона «Камп Ноу» из-за проблем с безопасностью, сообщает RAC1.

По данным источника, в зонах, прилегающих к южным воротам, были обнаружены недостатки в обеспечении безопасности стадиона, которые могут помешать проведению официального матча. Другие зоны стадиона также нуждаются в дальнейшем улучшении.

Теперь ожидается, что документы поступят в самом конце августа. У клуба есть срок до 28 августа, чтобы сообщить УЕФА, смогут ли они проводить матчи еврокубков на «Камп Ноу» в сезоне-2025/26.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планировала провести матчи ла лиги против «Валенсии» и «Хетафе» на реконструированном «Камп Ноу». Эти игры намечены на 14 и 21 сентября.