Работы на «Камп Ноу» запретили проводить по субботам
Работы на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» запретили проводить по субботам, сообщает Relevo.
Месяц назад клубу удалось договориться о субботних работах, однако начали поступать жалобы о выходе за пределы графика, из-за чего в него пришлось внести изменения.
«Правила снова были нарушены. Например, в ночь на 3 июля они работали до 22.30, и, кроме того, уже несколько дней не гаснет свет на стадионе на Травессера-де-лес-Кортс», — приводит Relevo слова президента Ассоциации соседей Сан-Рамона Андреса Килеса.
По этой причине было принято решение снова запретить работу по субботам, по крайней мере, до сентября. Часы работы на «Камп Ноу» с понедельника по пятницу и только с 08.00 до 20.00.
Сообщалось, что «Барселона» впервые сможет сыграть на «Камп Ноу» после реконструкции в декабре 2024 года. Ожидается, что вместимость на первых матчах будет около 60 тысяч зрителей.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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12
|Хетафе
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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|15.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
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