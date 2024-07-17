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Работы на «Камп Ноу» запретили проводить по субботам

Виктория Кравченко
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Работы на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» запретили проводить по субботам, сообщает Relevo.

Месяц назад клубу удалось договориться о субботних работах, однако начали поступать жалобы о выходе за пределы графика, из-за чего в него пришлось внести изменения.

«Правила снова были нарушены. Например, в ночь на 3 июля они работали до 22.30, и, кроме того, уже несколько дней не гаснет свет на стадионе на Травессера-де-лес-Кортс», — приводит Relevo слова президента Ассоциации соседей Сан-Рамона Андреса Килеса.

По этой причине было принято решение снова запретить работу по субботам, по крайней мере, до сентября. Часы работы на «Камп Ноу» с понедельника по пятницу и только с 08.00 до 20.00.

Сообщалось, что «Барселона» впервые сможет сыграть на «Камп Ноу» после реконструкции в декабре 2024 года. Ожидается, что вместимость на первых матчах будет около 60 тысяч зрителей.

Источник: Relevo
ФК Барселона
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