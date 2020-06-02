Пятеро футболистов и двое тренеров «Барселоны» переболели коронавирусом

Несколько представителей «Барселоны» перенесли коронавирус во время паузы в сезоне, информирует RAC1.

Сообщается, что инфекцией переболели пятеро футболистов и двое тренеров. Их имена не уточняются. Все перенесли вирус без симптомов. В настоящее время все семеро абсолютно здоровы и участвуют в работе команды без каких-либо ограничений.

Чемпионат Испании, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. «Барселона», набрав 58 очков в 27 турах, занимает первое место в турнирной таблице первенства.