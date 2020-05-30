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Пять лет назад Месси забил один из самых шедевральных голов. Насладитесь им еще раз

16:42
Лионель Месси. Фото Goal
Лионель Месси. Фото Goal
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Сегодня исполнилось 5 лет одному из самых красивых голов нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. В финале Кубка Испании против «Атлетика» (3:1) он совершил проход, обыграв половину команды соперника и направил мяч эффектным ударом в ближний угол.

В голосовании за премию Ференца Пушкаша (гол года) Месси занял второе место, уступив только бразильцу Венделлу Лире из «Гойянезии» (33,3 процента против 46,7).

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