Пять лет назад Месси забил один из самых шедевральных голов. Насладитесь им еще раз

Сегодня исполнилось 5 лет одному из самых красивых голов нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. В финале Кубка Испании против «Атлетика» (3:1) он совершил проход, обыграв половину команды соперника и направил мяч эффектным ударом в ближний угол.

В голосовании за премию Ференца Пушкаша (гол года) Месси занял второе место, уступив только бразильцу Венделлу Лире из «Гойянезии» (33,3 процента против 46,7).