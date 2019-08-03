Пять клубов хотят арендовать "японского Месси" у "Реала"

Новички "Реала" Такэфуса Кубо может покинуть команду уже этим летом. Как сообщает Marca, пять клубов, в том числе "Вальядолид", хотят арендовать 18-летнего японца, которого называют "японским Месси".

В сезоне-2019 Кубо успел провести в чемпионате Японии 13 игр и забить 4 мяча. 9 июня он дебютировал в составе сборной Японии в товарищеском матче с Сальвадором (2:0).

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