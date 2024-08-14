«Барселона» все еще не зарегистрировала пять игроков команды

Пять футболистов «Барселоны» ждут регистрации перед стартом сезона чемпионата Испании.

По данным Mundo Deportivo, новичок клуба Дани Ольмо, а также Иньиго Мартинес, Пабло Торре, Пау Виктор и Алекс Валье до сих пор не зарегистрированы в ла лиге.

17 августа каталонцам предстоит сыграть с «Валенсией» в первом туре чемпионата Испании.

По правилам лиги, игроки могут быть быть зарегистрирован за несколько минут до начала матча.

Ранее клуб сообщил, что согласовал документы по защитникам Эрику Гарсии и Клеману Лангле, а также вингеру Ансу Фати.