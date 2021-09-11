Пьянич: «Месси несколько раз спрашивал меня: «Почему Куман не разрешает тебе играть?»
Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич, арендованный у «Барселоны», рассказал о работе с главным тренером каталонцев Роналдом Куманом.
«Бешикташ» очень хотел подписать меня в последние дни трансферного рынка. Я не мог оставаться в «Барселоне» при Кумане, я бы потерял еще год, а я этого не хотел. Куман относился ко мне так, что никто не понимал, даже Месси. Лео в прошлом году несколько раз говорил мне: «Почему он не разрешает тебе играть? Что-то случилось?» — приводит слова Пьянича Tuttosport.
31-летний футболист выступал за «Барсу» с сентября 2020 года, он провел 30 матчей в составе сине-гранатовых и не отметился результативными действиями.
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