Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Пуйоль обратился к фанатам «Барселоны»

04:45
Карлес Пуйоль. Фото Instagram
Карлес Пуйоль. Фото Instagram
Теги:

Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль обратился к болельщикам каталонского клуба. Сине-гранатовые после четырех сыгранных матчей занимают 6-е место в турнирной таблице ла лиги.

«Это непростые времена, но только если мы будем сплоченными и будем поддерживать команду, будет легче двигаться вперед», — написал Пуйоль в Instagram.

Публикация от Carles Puyol (@carles5puyol)

Сегодня, 23 сентября, «Барселона» сыграет на выезде против «Кадиса». Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Понимаем, что мы обосрались». Футболисты «Ростова» извинились перед болельщиками за поражение от «Чайки»
УНИКС собрал команду под НБА, «Зенит» стал сильнее на каждой позиции. Превью нового сезона Единой лиги ВТБ
Дубль Нуньеса принес «Бенфике» победу над «Боавиштой»
Капризов анонсировал подписание контракта с «Миннесотой»
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд