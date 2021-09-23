Пуйоль обратился к фанатам «Барселоны»

Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль обратился к болельщикам каталонского клуба. Сине-гранатовые после четырех сыгранных матчей занимают 6-е место в турнирной таблице ла лиги.

«Это непростые времена, но только если мы будем сплоченными и будем поддерживать команду, будет легче двигаться вперед», — написал Пуйоль в Instagram.

Сегодня, 23 сентября, «Барселона» сыграет на выезде против «Кадиса». Матч начнется в 23.00 по московскому времени.