Пуйоль обратился к фанатам «Барселоны»
04:45
Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль обратился к болельщикам каталонского клуба. Сине-гранатовые после четырех сыгранных матчей занимают 6-е место в турнирной таблице ла лиги.
«Это непростые времена, но только если мы будем сплоченными и будем поддерживать команду, будет легче двигаться вперед», — написал Пуйоль в Instagram.
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