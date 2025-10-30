«Сельта» и «Леванте» вышли в 1/32 финала Кубка Испании

«Сельта» на выезде обыграла клуб «Пуэрто де Вега» в 1/64 финала Кубка Испании — 2:0.

По голу забили Оскар Маркос и Дамиан Родригес.

В параллельном матче «Леванте» в гостях переиграл «Ориуэлу», забив решающий гол в концовке — 4:3.

Кубок Испании. 1-й раунд.

30 октября 2025, 21:00. El Pardo (Навиа)