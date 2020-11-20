«ПСЖ» рассматривает возможность подписания Алабы
«ПСЖ» может подписать защитника «Баварии» Давида Алабу, сообщает Sport es.
После появления информации о том, что 28-летний австриец не будет подписывать новый контракт с чемпионом Германии, большой интерес к игроку стали проявлять мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», однако теперь к борьбе за Алабу присоединился и ПСЖ.
Парижане имеют большие шансы на подписание Алабы, чем «Реал», поскольку французский клуб готов удовлетворить требования игрока по зарплате, в то время как предложение «сливочных» не устраивает футболиста.
К тому же, «Реал» рассматривал возможность трансфера Алабы исключительно в случае ухода из команды Серхио Рамоса.
В текущем сезоне Давид Алаба провел в составе «Баварии» 10 игр, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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