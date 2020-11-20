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Новости   //    Футбол   //    Испания

«ПСЖ» рассматривает возможность подписания Алабы

23:00
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«ПСЖ» может подписать защитника «Баварии» Давида Алабу, сообщает Sport es.

После появления информации о том, что 28-летний австриец не будет подписывать новый контракт с чемпионом Германии, большой интерес к игроку стали проявлять мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», однако теперь к борьбе за Алабу присоединился и ПСЖ.

Парижане имеют большие шансы на подписание Алабы, чем «Реал», поскольку французский клуб готов удовлетворить требования игрока по зарплате, в то время как предложение «сливочных» не устраивает футболиста.

К тому же, «Реал» рассматривал возможность трансфера Алабы исключительно в случае ухода из команды Серхио Рамоса.

В текущем сезоне Давид Алаба провел в составе «Баварии» 10 игр, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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