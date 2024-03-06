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Сегодня, 10:53

«ПСЖ» попытается приобрести Гави в летнее трансферное окно

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» все еще интересуется полузащитником «Барселоны» Гави, сообщает Marca.

По данным источника, клуб планирует приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «ПСЖ» может воспользоваться финансовыми проблемами каталонцев и переманить хавбека.

Сообщалось, что 19-летний Гави не собирается покидать свою команду в летнее трансферное окно. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро. Соглашение игрока с «Барсой» рассчитано до лета 2026 года.

ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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1
 Реал 27 20 6 1 56-18 66
2
 Жирона 27 18 5 4 57-33 59
3
 Барселона 27 17 7 3 56-34 58
4
 Атлетико 27 17 4 6 54-29 55
5
 Атлетик 27 14 8 5 46-26 50
6
 Бетис 27 10 12 5 32-28 42
7
 Р. Сосьедад 27 10 10 7 37-29 40
8
 Лас-Пальмас 27 10 7 10 29-29 37
9
 Валенсия 26 10 7 9 31-31 37
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 Осасуна 27 10 6 11 31-37 36
11
 Хетафе 27 8 11 8 36-41 35
12
 Вильярреал 27 8 8 11 43-49 32
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14
 Мальорка 27 5 12 10 24-34 27
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 Р. Вальекано 27 5 11 11 23-37 26
17
 Сельта 27 5 9 13 30-39 24
18
 Кадис 27 2 13 12 18-38 19
19
 Гранада 26 2 8 16 28-54 14
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