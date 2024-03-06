«ПСЖ» попытается приобрести Гави в летнее трансферное окно

«ПСЖ» все еще интересуется полузащитником «Барселоны» Гави, сообщает Marca.

По данным источника, клуб планирует приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «ПСЖ» может воспользоваться финансовыми проблемами каталонцев и переманить хавбека.

Сообщалось, что 19-летний Гави не собирается покидать свою команду в летнее трансферное окно. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро. Соглашение игрока с «Барсой» рассчитано до лета 2026 года.