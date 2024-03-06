«ПСЖ» попытается приобрести Гави в летнее трансферное окно
«ПСЖ» все еще интересуется полузащитником «Барселоны» Гави, сообщает Marca.
По данным источника, клуб планирует приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «ПСЖ» может воспользоваться финансовыми проблемами каталонцев и переманить хавбека.
Сообщалось, что 19-летний Гави не собирается покидать свою команду в летнее трансферное окно. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро. Соглашение игрока с «Барсой» рассчитано до лета 2026 года.
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|1
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|
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|18
|5
|4
|57-33
|59
|
3
|Барселона
|27
|17
|7
|3
|56-34
|58
|
4
|Атлетико
|27
|17
|4
|6
|54-29
|55
|
5
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|50
|
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|42
|
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|37-29
|40
|
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|10
|7
|10
|29-29
|37
|
9
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|7
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|
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|10
|6
|11
|31-37
|36
|
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|27
|8
|11
|8
|36-41
|35
|
12
|Вильярреал
|27
|8
|8
|11
|43-49
|32
|
13
|Алавес
|27
|7
|8
|12
|25-33
|29
|
14
|Мальорка
|27
|5
|12
|10
|24-34
|27
|
15
|Севилья
|27
|6
|9
|12
|33-40
|27
|
16
|Р. Вальекано
|27
|5
|11
|11
|23-37
|26
|
17
|Сельта
|27
|5
|9
|13
|30-39
|24
|
18
|Кадис
|27
|2
|13
|12
|18-38
|19
|
19
|Гранада
|26
|2
|8
|16
|28-54
|14
|
20
|Альмерия
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|0
|9
|18
|25-55
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38 тур
|8.03
|23:00
|
Барселона – Мальорка
|- : -
|9.03
|16:00
|
Валенсия – Хетафе
|- : -
|9.03
|18:15
|
Кадис – Атлетико
|- : -
|9.03
|20:30
|
Гранада – Р. Сосьедад
|- : -
|9.03
|23:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|10.03
|16:00
|
Алавес – Р. Вальекано
|- : -
|10.03
|18:15
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|10.03
|20:30
|
Реал – Сельта
|- : -
|10.03
|23:00
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|11.03
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Диего Рико
Хетафе
|7
|
|
Ян Коуту
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|21
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|19
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|14
|1
|3
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