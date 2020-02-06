«ПСЖ» и «Интер» входят в число претендентов на форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Goal.com.

По информации источника, французский и итальянский клубы, так же, как и «Манчестер Сити», внимательно следят за ситуацией, происходящей в каталонском клубе. Как пишет издание, «ПСЖ» интересно объединить 32-летнего аргентинца с его бывшим партнером по «Барсе» Неймаром, а «Интер» надеется на то, что футболисту будет интересно перейти в тот же чемпионат, в который из Испании ушел Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус» с 2018 года.

По информации СМИ, в контракте Месси с «сине-гранатовыми» есть пункт, по которому форвард может бесплатно покинуть команду в конце сезона. Также, некоторые источники сообщают, что аргентинец хотел бы получать 50 миллионов евро в год. Информация о возможном уходе Месси из «Барселоны» появилась после того, как стало известно о его конфликте со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.