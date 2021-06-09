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«ПСЖ» хочет бесплатно подписать Дембеле следующим летом

20:02
Усман Дембеле. Фото AFP
Усман Дембеле. Фото AFP
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Нападающий Усман Дембеле может покинуть «Барселону» следующим летом, информирует Marca.

Контракт француза истекает летом 2022 года, и «ПСЖ» надеется подписать футболиста на правах свободного агента.

Из-за этого каталонский клуб поставит Дембеле ультиматум: он должен либо согласиться на условия, выдвинутые «Барсой», либо объявить о том, что не станет подписывать соглашение. В таком случае «Барса» продаст его в это трансферное окно.

Дембеле выступает в «Барселоне» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне француз забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач в 43 матчах.

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