«ПСЖ» хочет бесплатно подписать Дембеле следующим летом
20:02
Нападающий Усман Дембеле может покинуть «Барселону» следующим летом, информирует Marca.
Контракт француза истекает летом 2022 года, и «ПСЖ» надеется подписать футболиста на правах свободного агента.
Из-за этого каталонский клуб поставит Дембеле ультиматум: он должен либо согласиться на условия, выдвинутые «Барсой», либо объявить о том, что не станет подписывать соглашение. В таком случае «Барса» продаст его в это трансферное окно.
Дембеле выступает в «Барселоне» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
В прошедшем сезоне француз забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач в 43 матчах.
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