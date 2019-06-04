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Промес верит, что еще вернется в "Спартак"

3 июня. Полузащитник "Севильи" Квинси Промес не исключил возвращение в "Спартак".
3 июня. Полузащитник "Севильи" Квинси Промес не исключил возвращение в "Спартак".
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Полузащитник "Севильи" Квинси Промес убежден, что в будущем сможет вернуться в "Спартак". Об этом 27-летний голландец написал в Инстаграме.

В одной из групп болельщиков красно-белых появился пост с вопросом: "Верите, что еще вернется?" Промес прокомментировал эту запись: "Да".

Промес выступал за "Спартак" с 2014-го. Стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и завоевал Суперкубок страны в 2017-м. В общей сложности провел 135 матчей за красно-белых, забил 66 голов и отдал 34 голевых передачи.

 

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