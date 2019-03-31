Промес в старте "Севильи" на матч с "Валенсией"

Нападающий "Севильи" Квинси Промес выйдет в стартовом составе команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", сообщает официальный сайт "нервионцев".
Стартовый состав "Севильи": Диаз – Хесус Навас, Каррису, Меркадо, Вебер, Промес – Банега, Амаду, Гоналон – Бен Йеддер, Мунир.
"Севилья" занимает шестое место с 43 очками в турнирной таблице ла лиги. "Эспаньол" с 40 баллами располагается на 7-й строчке.
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⚔️ Here is our team set to face @valenciacf_en! ¡VAMOS!#WeareSevilla pic.twitter.com/70glldJWDH– Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 31 марта 2019 г.
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