Промес в старте "Севильи" на матч с "Эспаньолом"

Официальный Твиттер "Севильи" опубликовал стартовый состав команды на матч 28-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом". Встреча пройдет сегодня, 17 марта, начало – в 18.15 (мск).

Стартовый состав "Севильи": Вацлик – Хесус Навас, Каррису, Меркадо, Вебер, Промес – Банега, Амаду, Гоналон – Бен Йеддер, Андре Силва.

"Севилья" занимает шестое место с 40 очками в турнирной таблице ла лиги. "Эспаньол" с 34 баллами располагается на 13-й строчке.

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