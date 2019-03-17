Промес в старте "Севильи" на матч с "Эспаньолом"

Официальный Твиттер "Севильи" опубликовал стартовый состав команды на матч 28-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом". Встреча пройдет сегодня, 17 марта, начало – в 18.15 (мск).
Стартовый состав "Севильи": Вацлик – Хесус Навас, Каррису, Меркадо, Вебер, Промес – Банега, Амаду, Гоналон – Бен Йеддер, Андре Силва.
"Севилья" занимает шестое место с 40 очками в турнирной таблице ла лиги. "Эспаньол" с 34 баллами располагается на 13-й строчке.
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⚔️ Our team to face @RCDEspanyol ⚔️ VAMOS! #vamosmiSevilla #WeareSevilla pic.twitter.com/SjpSPSbphR– Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 17 марта 2019 г.
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