Промес не вернется в "Спартак"

Бывший лидер "Спартака" Квинси Промес останется в "Севилье" – дело в том, что на него возлагает большие надежды спортивный директор Рамон Мончи, недавно вернувшийся в клуб из "Ромы". По данным "СЭ", он уже объяснил новому главному тренеру команды Хулену Лопетеги, что расставание с 27-летнем голландцем исключено, и нужно использовать футболиста на привычной позиции флангового форварда, что не всегда происходило в прошлом сезоне.

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 года. В составе москвичей Квинси стал чемпионом России-2017, тогда же завоевал Суперкубок страны. В общей сложности легионер провел 135 официальных матчей, забил 66 мячей и отдал 34 голевых передачи.

Пятилетний контракт с "Севильей" Промес заключил 31 августа 2018 года. Трансфер обошелся испанцам в 21 миллион евро. В сезоне-2018/19 Квинси 33 раза вышел на поле – 2 гола, 4 передачи. (Вячеслав Короткин)