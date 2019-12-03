Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Хаби Алонсо

Государственная прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор суда Мадрида, который признал экс-полузащитника сборной Испании Хаби Алонсо невиновным по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Sports.es.

Алонсо подозревался в уклонении от уплаты налогов в 2010, 2011 и 2012 годах. Прокуратура, по мнению которой Алонсо недоплатил испанской казне более двух миллионов евро, скрыв доходы от имиджевых прав, требовала приговорить бывшего футболиста к двум с половиной годам заключения. В конце ноября суд постановил, что Алонсо не будет привлечен к уголовной ответственности.

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