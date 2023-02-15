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Продление соглашения Модрича с «Реалом» зависит от контракта Крооса и перехода Беллингема

Виталий Косик
Корреспондент
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Продление контракта полузащитника Луки Модрича с «Реалом» зависит от ситуации с соглашением его партнера Тони Крооса и возможного перехода хавбека Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», сообщает Marca.

По информации издания, руководство мадридского клуба считает, что совместить с пользой всех трех игроков не получится. В случае если Беллингем переедет в Мадрид он будет игроком основы. Также сообщается, что вопрос по англичанину решится в марте.

Если Кроос продлит контракт с «Реалом», то Модричу может не найтись места на поле.

Хорват выступает за «сливочных» с 2012 года. Он является пятикратным обладателем Лиги чемпионов в составе клуба. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 37-летний хавбек сыграл за «Реал» 29 матчей, забил 5 голов и отдал три результативные передачи.

Лука Модрич
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
Джуд Беллингем
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
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 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
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 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
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 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
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 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
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 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
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 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
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 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
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 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
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Альмерия – Бетис
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 2 : 0
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Валенсия – Атлетик
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12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
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Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
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